Ci sono tragedie che non hanno ragione di esistere e che sono inspiegabili. A Gela, in provincia di Caltanissetta, una giovane mamma di anni 21 muore a distanza alcuni giorni dopo aver dato alla luce i suoi bambini. Una morte inspiegabile e strana sulla quale è già stata aperta una inchiesta per capire cosa sia successo. La salma della giovane è ora posta sotto sequestro cautelativo in attesa di altri riscontri.

Il dramma di questa donna e della sua famiglia appena formata, ha avuto luogo a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove è tuttora al vaglio degli inquirenti una indagine dal momento che è stata aperta una inchiesta. Erika, il nome della vittima, ha trovato la morte nella giornata di martedì 8 febbraio in casa sua dove viveva insieme al marito e ai figli.

La donna ha partorito i bambini alla fine del mese di gennaio, con qualche complicazione durante il parto per poi essere dimessa alcuni giorni dopo. Nel pomeriggio dell’8 febbraio, ha cominciato a sentirsi male e accusare i primi sintomi, forse proprio a causa della complicazione. La donna era in casa con il marito quando improvvisamente, senza una ragione, ha perso i sensi.

Al momento del malore, è sopraggiunta una ambulanza, ma nonostante le cure del medico e dello staff, per la donna non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere. A quel punto, è stato lo stesso medico e i sanitari dell’ambulanza giunta a prestare le prime cure alla donna, a contattare immediatamente le forze dell’ordine che sono arrivate per stabilire cosa fosse accaduto.

Non si sa quali siano le cause che abbiano portato alla morte di Erika, la cui salma si trova alla casa mortuaria del cimitero di contrada Farello, sempre a Gela, sotto sequestro cautelativo in attesa di ulteriori riscontri.