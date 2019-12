Gallipoli: Incidente sulla Strada Statale 101: tre feriti lievi, illeso il conducente.

Nella prima sera del mese di Dicembre, quindi intorno alle 21:30 di domenica, una Renault Clio che percorreva la strada statale 101 che da Lecce porta a Gallipoli è andata a schiantarsi contro il guardrail, facendo preoccupare tutti i passanti che si trovavano lì in quel momento.

Inizialmente le condizioni dei 4 occupanti della vettura, di età compresa tra i 20 e i 22 anni – un uomo di Ugento e gli altri tre di Casarano – sembravano gravi. Fortunatamente però, all’arrivo dei primi soccorsi (i carabinieri e due ambulanze del 118), è stato possibile riscontrare le lievi lesioni dei malcapitati.

Il conducente, residente del comune di Ugento (un paese salentino di circa 12 mila abitanti della provincia di Lecce, in Puglia), è rimasto illeso, mentre se la caveranno con una decina di giorni di prognosi gli altri due ragazzi che occupavano l’abitacolo.

Un po’ più grave invece, è inizialmente risultata la situazione dell’unica donna presente nella Clio. Si tratta di una giovane ragazza di Casarano (comune di quasi 20 mila abitanti del basso Salento, situato a 10 km dalla costa ionica e a 46 km dal capoluogo provinciale) che è stata immediatamente trasportata, dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale “Sacro Cuore”, all’ospedale di Gallipoli per accertamenti.

Tuttavia, nonostante la Renault Clio non abbia per fortuna coinvolto altre vetture nel momento dell’impatto, sullo svincolo per il porto gallipolino è stato ugualmente necessario interrompere il traffico per più di 3 ore. Solo successivamente è stato possibile rimuovere l’auto, ormai distrutta, e liberare così la corsia in questione.

Ancora ignote sono le cause che avrebbero portato l’auto a schiantarsi per poi fermarsi letteralmente sopra il guardrail: l’unico sospetto, al momento, ricade sull’alta velocità, poiché hanno avuto esito negativo i test relativi a droga e alcool effettuati a carico del giovane conducente della vettura.