Galliate: sbalzata dalla giostra al Luna Park, Ludovica muore a 15 anni

Una serata di divertimenti in un Luna Park è finita in tragedia per un gruppo di amici, quando una 15enne è morta in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stata sbalzata da una giostra. La tragedia si è consumata sabato sera intorno alle 23 a Galliate, in provincia di Novara, mentre il decesso della giovane, originaria di Trecate, è avvenuto la mattina di domenica in ospedale.

Ludovica Visciglia si trovava in compagnia di alcuni amici dopo aver festeggiato il compleanno in piazza Vittorio Veneto, dove era stato appena inaugurato il Luna Park che avrebbe dovuto durare per due settimane. I giovani sono saliti sulla giostra comunemente nota come Tagadà, e durante il giro hanno deciso di alzarsi in piedi, azione vietata su questo tipo di attrazione per motivi di sicurezza.

Proprio mentre la 15enne si trovava in piedi insieme a due amici, la giostra ha fatto un movimento brusco che ha sbalzato Ludovica, facendola sbattere violentemente la testa. Quando gli amici si sono accorti delle gravi ferite riportate dalla vittima alla testa e al volto hanno urlato per fermare la giostra, ed il personale del 118 ha trasportato Ludovica all’ospedale Maggiore di Novara.

Purtroppo le condizioni della giovane erano molto gravi, e nonostante i medici del reparto di rianimazione abbiano tentato di salvarla per tutta la notte, non si è mai ripresa e la sua morte è stata dichiarata nella mattinata di domenica. I carabinieri hanno nel corso della notte interrogato i testimoni dell’incidente, tutti ragazzi giovanissimi.

La procura di Novara ha nel frattempo sequestrato la giostra ed iscritto nel registro degli indagati il proprietario del Tagadà, ma pare che a manovrare la giostra in quel momento fosse il figlio minorenne del giostraio, motivo per il quale si è attivata anche la procura dei minori. “Siamo vicini alla famiglia, come padre sono sconvolto da questa tragedia” ha commentato il Sindaco di Galliate Claudiano di Caprio, comunicando la sospensione immediata del luna park.