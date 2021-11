Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Ritengo che sia importante che i principali Paesi del mondo si incontrino in occasioni come il G20 per trovare soluzioni comuni alle sfide del nostro tempo, e sono dell'ottica che la presidenza del G20 sia un ruolo di prestigio per l’Italia, dimostrando l’autorevolezza del nostro Paese nel panorama internazionale.