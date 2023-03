Furto in villa, ladri abbandonano per tutta la notte in un bosco il complice ferito alla gamba

Un tentato furto in villa in una notte, una rocambolesca fuga dalla polizia con inseguimento e speronamento di una macchina dei carabinieri, ed infine l’abbandono di un complice ferito in un bosco. È quanto avvenuto in provincia di Prato, dove il malvivente è stato trovato al mattino dopo aver trascorso la notte all’addiaccio in un bosco.

Il fatto è avvenuto a Bagnolo, frazione di Montemurlo, in zona pineta, nella quale sono presenti diverse ville che devono aver fatto gola alla banda di ladri. Il gruppo si è quindi armato di vari attrezzi da scasso ed ha iniziato la loro nottata di razzie, fino a che non sono stati interrotti dal suono di un allarme in una delle case da loro visitate.

È allora che ha avuto inizio la loro rocambolesca fuga, a bordo di una BMW, mentre un’auto dei carabinieri si metteva al loro inseguimento. Nel tentativo di sfuggire alla cattura, il mezzo che trasportava i ladri ha cercato di speronare la macchina dei militari, ed ha provocato nello scontro il ferimento di uno dei carabinieri a bordo, fortunatamente una ferita di lieve entità.

Al momento dell’abbandono del mezzo per continuare la fuga a piedi, i malviventi sono incappati però in un ostacolo non trascurabile: uno dei loro complici si era infatti ferito ad una gamba, molto probabilmente nel corso dello scontro con la macchina dei carabinieri, ed era quindi impossibilitato ad allontanarsi da solo dalla zona. I colleghi ladri hanno quindi “scaricato” il complice ferito in un bosco e si sono allontanati, lasciando anche la BMW con all’interno gli attrezzi da scasso e parte della refurtiva, poi recuperati dai carabinieri ed i vigilanti della Pratopol.

Dopo una nottata trascorsa nel bosco, la mattina successiva una badante che stava entrando in servizio in zona ha sentito le urla di aiuto del ladro, ed ha dato l’allarme. Il ferito, un 45enne italiano di origine rom, aveva una gamba fratturata, ed è stato trasportato in ambulanza presso l’Ospedale Santo Stefano. Il ladro si trova ora ricoverato e piantonato dai militari, in attesa dell’identificazione dei suoi tre complici.