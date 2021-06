Funivia Stresa, a distanza di un mese dalla tragedia, le condizioni del piccolo Eitan

In questa stessa data, un mese fa, in una bella domenica di sole, capitava una tragedia terribile con le immagini della funivia dello Stresa che cadeva nel vuoto provocando la morte di 14 persone. Sono immagini che tutti quanti abbiamo ancora nel cuore e che hanno sconvolto la vita del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia che ha perso la madre, il padre, il fratellino e anche i nonni. A distanza di un mese, vediamo come sta il piccolo Eitan.

Eitan è divenuto, suo malgrado, un po’ il simbolo di questa tragedia, essendo l’unico sopravvissuto a questa strage. Il bambino, dopo essere stato in ospedale per un po’ di tempo, ora è nel Pavese, a casa dello zio e della zia che non l’ha mai abbandonato ed è sempre stata accanto a lui al suo capezzale. Il piccolo è rimasto in ospedale al Regina Margherita di Torino per 18 giorni e proprio lì ha appreso del fatto che la sua famiglia, i suoi genitori non ci sono più.

Il bambino è affidato alle cure della zia e dello zio e, insieme a loro, sta cominciando un percorso per tornare a vivere dopo la tragedia che lo ha colpito. Insieme a lui, oltre agli zii che non lo lasciano mai solo, anche la nonna, oltre alle cugine e ad altri parenti che sono arrivati da Israele in modo da aiutarlo e supportarlo.

In base a quanto riferisce anche il quotidiano La Stampa, una notte ha domandato al nonno dove fossero i suoi genitori, segno che sta ancora metabolizzando la perdita. Inoltre, la città di Pavia dove vive sta preparando un evento a lui dedicato per accoglierlo e sostenerlo. Il bambino passa le giornate con le cugine, giocando al parco e stando con i gatti.

Il comune di Pavia ha anche attivato una raccolta fondi sul conto corrente intitolato a “Un Pensiero per Eitan” e venerdì 25 giugno allo stadio Fortunati di Pavia ci sarà una iniziativa di solidarietà che porta il nome di “Un abbraccio in rosa per Eitan”. Allo stadio è in programma una gara di calcio al femminile tra formazione del “Blu Rose Donna” e il Pavia Academy Ssd femminile che è stato appena promosso nella serie C. Il calcio d’inizio è ad opera di Alessandro Carvani Minetti, campione del mondo di Paraduathlon 2015 e ambasciatore Panathlon