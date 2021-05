Fuga dall’ospizio: 91enne si cala dalla finestra per scappare e muore

Eravamo abituati a sentire di rocambolesche fughe dal carcere, ma non dall’ospizio. L’uomo di 91 anni ha messo in atto il suo piano di fuga calandosi da una finestra della casa di cura che lo ospitava. Per riuscire a riacquistare la sua totale libertà, l’uomo si è calato giù utilizzando un lungo tubo di gomma. L’impatto con il selciato gli è stato però fatale.

Perché l’uomo volesse fuggire dalla casa di cura ancora non è chiaro. Invece, è stata ricostruita la dinamica messa in atto dall’anziano per andare via da quell’ospizio. Aveva scelto non una finestra a caso, ma una di quelle poste al piano rialzato; quindi un paio di metri dal selciato. Una distanza che avrebbe percorso con l’aiuto di un tubo di gomma.

Approfittando di un momento di mancata sorveglianza dovuta al cambio turno, l’anziano lunedì sera ha messo in atto il suo progetto. I fatti sono avvenuti nella casa di riposo Galtrucco di Robbio. Il piano di fuga del 91enne era perfetto, ma qualcosa però non è andato come previsto. L’impatto con il pavimento sottostante è stato più forte del previsto.

Nel cadere dal piano rialzato, l’uomo ha riportato una frattura al bacino. Dopo essere stato soccorso, le condizioni dell’anziano sono apparse inizialmente non preoccupanti. Le cose si sono aggravate però nel corso delle ore successive. Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 maggio 2021 lo stato generale clinico del 91enne si è notevolmente compromesso, sino al decesso.

I funerali sono stati programmati per venerdì 7 maggio. L’anziano era arrivato dalla Puglia qualche mese fa insieme alla moglie. Purtroppo la consorte è venuta a mancare poco dopo, così l’anziano signore è rimasto solo. Chissà se la nostalgia o cos’altro, fatto sta che l’uomo da quel momento è cambiato.

A dirlo è stata la direttrice della struttura, che è stata sentita anche dalle forze dell’ordine. Al momento non sono scattate denunce.