Una tragedia si è verificata nella serata di ieri a Santopadre, piccolo paese della provincia di Frosinone che si trova non lontano da Arpino, dove un tabaccaio del posto ha trovato alcuni ladri all’interno della sua abitazione. I malviventi si erano introdotti in casa pensando non ci fosse nessuno, mentre si sono imbattuti nel professionista, che in quel momento si trovava insieme al figlio. La banda sarebbe stata composta da quattro persone. Uno di loro sembrava armato. L’episodio si è verificato intorno alle ore 20:00.

Il tabaccaio ha preso un fucile e avrebbe sparato, anche perchè uno dei ladri pare fosse armato come già detto, e che avesse puntato una pistola contro il padrone di casa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dai giornali locali e nazionali, i malitenzionati sarebbero dapprima scappati ma poi sarebbero tornati per soccorrere la persona ferita. A questo punto il professionista avrebbe sparato altri colpi in aria. L’uomo colpito dal colpo di pistola esploso dal tabaccaio non ce l’ha fatta ed è morto.

Già altri furti in passato

Sul luogo del fatto di cronaca sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione insieme agli agenti della Polizia di Stato, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Il tabaccaio è stato già sentito dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cassino, Marina Marra.

Al magistrato il tabaccaio ha spiegato di aver agito per legittima difesa e che già in passato aveva subito diversi furti ai suoi danni. La persona rimasta uccisa è un 39enne rumeno. L’ama con cui il professionista ha sparato, il fucile appunto, era regolarmente detenuta. Al momento non è chiaro se gli altri complici siano stati rintracciati.

Il professionista già alcuni mesi addietro aveva subito l’ultimo tentativo di furto. La notizia di quanto avvenuto si è sparsa immediatamente nel piccolo centro di Santopadre, che conta circa 1.200 abitanti, destando sgomento e sconcerto. Il tabaccaio sarebbe il titolare proprio della ricevitoria-tabaccheria del paese.