Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Un grande esempio quello della neo sposa Floriana che ha capito l'importanza della vaccinazione contro il Covid, "sacrificando", seppur per poco tempo, il suo ricevimento matrimoniale per ricevere la seconda dose vaccinale. Complimenti davvero a questa sposina e tantissimi auguri per il suo matrimonio...un matrimonio che ricorderà per sempre, ne sono certa!