Frosinone. Si è spento Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, uccisa 19 anni fa ed ancora in attesa di giustizia

Per 19 anni ha lottato chiedendo verità e giustizia per la figlia Serena ed è morto senza riuscire a vedere l’applicazione della giustizia tanto agognata. All’età di 72 anni, il suo cuore – per cui era ricoverato in ospedale dallo scorso novembre – non ha retto più ed ha cessato di battere alla vigilia dell’anniversario del ritrovamento del corpo della figlia.

Guglielmo, ex maestro elementare, è deceduto in ospedale dopo una vita che è stata una lenta agonia a causa del dolore per la morte dell’amatissima Serena che, a sua volta, morì con una lenta agonia: dopo essere stata tramortita, la testa le venne stretta in un sacchetto di plastica che la soffocò lentamente e il corpo venne abbandonato in un bosco poco lontano dal loro paese.

Guglielmo, in un primo momento, fu anche indagato, ma non si arrese nonostante depistaggi, prove sparite, bugie e omertà e, solo dopo anni, venne fuori che la ragazza era stata spinta contro uno stipite della caserma dei carabinieri di Arce, dove si era recata per denunciare gli illeciti traffici di droga del figlio di quello che, ai tempi, era il comandante della caserma, Franco Mottola.

Dopo tutti questi anni, era attesa per marzo la sentenza da parte del Tribunale di Cassino a carico dell’ex maresciallo Mottola, della moglie, del figlio e del maresciallo Quatrale, tutti accusati di concorso in omicidio, e inoltre dell’appuntato Suprano, accusato di favoreggiamento.

Come noto, l’emergenza Covid-19 ha fatto slittare le udienze e questo ha significato che il povero Guglielmo ha dovuto attendere ancora, fino a ieri sera, quando il suo povero cuore non ha retto più. I funerali si sono celebrati ieri mattina alle ore 11 nella chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, la stessa chiesa dove venne dato l’estremo saluto a Serena. Il sindaco Luigi Germani ha proclamato il lutto cittadino.