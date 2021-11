Quella appena trascorsa è stata una notte di Halloween di terrore per una coppia che vive a Pescosolido, in provincia di Frosinone, dove un orso marsicano si è arrampicato fino al primo piano dell’abitazione in cui vivevano i due. A raccontare sui social la vicenda è la pagina Facebook “Sei di Pescosolido se…”. Un racconto tremendo quello della coppia, che ha temuto davvero di essere uccisa dall’animale. I due hanno sentito dei rumori provenire dal terrazzo della camera da letto.

A questo punto hanno temuto che ci potesse essere un ladro o comunque un malitenzionato, per cui sono saliti per andare a vedere che cosa stesse succedendo. Davanti a loro, invece, al posto di un malvivente si sono trovati l’orso, che era di dimensioni piuttosto importanti. La coppia, sui 50anni, si è fatta luce attraverso le torce in dotazione ai loro telefonini. Tale circostanza avrebbe spaventato l’animale, anche perchè la donna si è messa ad urlare proprio in faccia a lui. L’animale ha quindi bramito e alzato una zampa per colpire la signora, che fortunatamente è riuscita a schivare il colpo, il quale, inutile dirlo, poteva anche essere fatale.

Uomo si è lanciato dal lato basso

Secondo quanto raccontato dalla donna, il marito si trovava in un angolo alla sua destra e si è visto praticamente braccato dal grosso animale. A questo punto, intuendo che si trovava dal lato basso del terrazzo, si è buttato giù facendo un volo di 3 metri. Per lui nessuna conseguenza fisica fortunatamente ma solo tanto spavento.

Poi l’orso, forse ancora più impaurito dei malcapitati, si è allontanato. In preda al terrore i due hanno chiamato i carabinieri di Casalvieri, i quali sono giunti sul posto per vedere che cosa fosse successo e per ascoltare la coppia, che ringrazia dell’intervento i militari dell’Arma giunti in loro soccorso.

“L’orso nella fuga ha lasciato feci sul terrazzo. Ai nostri compaesani pescosolidani chiediamo di fare attenzione la notte perchè probabilmente ha scelto Pescosolido per un tour notturno e non è detto che non ritorni. Ma soprattutto ci auguriamo che chi di dovere faccia un modo che l’orso ritorni nel suo habitat naturale prima che gli venga fatto del male” – così ha fatto presente la coppia. Tra l’altro nella giornata di giovedì 28 ottobre un orso assetato aveva cercato ristoro in una fontana situata nella piazza principale di San Donato Valcomino, paese che dista una manciata di chilometri da Pescosolido.