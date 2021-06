Un uomo è stato travolto e ucciso da alcune auto sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Vittore del Lazio e Cassino, in provincia di Frosinone. L’episodio è avvenuto questa mattina all’alba, al chilometro 685. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, l’uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, stava camminando proprio al centro della carreggiata, quando è stato centrato in pieno da alcuni veicoli che stavano passando in quel preciso momento.

I mezzi non hanno potuto far nulla per poter evitare l’impatto, anche perché l’arteria stradale è a scorrimendo veloce. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, in particolare i sanitari del 118 con un’ambulanza, i quali però non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima. Il tratto di strada interessato è stato chiuso dalla Polizia Stradale di Cassino per rendere possibili le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Rallentamenti al traffico

Inevitabilmente sulla A1 si sono create code e disagi alla circolazione. Il traffico ha subito forti rallentamenti, tanto che le forze dell’ordine e la stessa Autostrade per l’Italia hanno consigliato in entrata verso Roma il casello di San Vittore, e in uscita provenendo da Napoli il casello di Caianello.

Come già detto le generalità della vittima non sono note, così come non sono noti i motivi per cui l’uomo si trovasse in autostrada e per giunta a piedi. Questi dettagli saranno sicuramente chiariti dagli inquirenti nelle prossime ore. La dinamica dell’accaduto è infatti tutta in corso di accertamento.

Adesso la circolazione è tornata normale. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto all’alba di oggi sulla A1. Secondo quanto riferisce Fanpage, al momento dell’impatto tra le auto e il pedone la visibilità era anche piuttosto scarsa. Un dramma che lascia davvero senza parole. Si attendono quindi ulteriori informazioni da parte delle autorità.