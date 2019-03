Frosinone, ghanese sequestra 15 persone e ferisce due poliziotti

Attimi di terrore quelli che si sono vissuti nella giornata di mercoledì scorso, 27 marzo, a Frosinone, dove un ragazzo di 25 anni di origini ghanesi, si è recato presso la curia vescovile di Viale Volsci ed ha bloccato le porte principali, sequestrando le quindici persone che si trovavano all’interno.

Mentre all’inizio la paura era quella che si trattasse di un atto di terrorismo, successivamente si sono capite le vere intenzioni del giovane. Il suo intento era rapinarle; il tentativo si è rivelato inutile grazie all’arrivo degli agenti di polizia giunti sul luogo grazie ad una segnalazione al 113. Durante la liberazione degli ostaggi e all’arresto del 25enne, due poliziotti sono rimasti feriti fortunatamente in modo lieve. Il ghanese è stato denunciato per sequestro di persona ai fini dell’estorsione e per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

