In seguito alla pandemia da Covid con i casi che aumentano ogni giorno di più. al punto che dal 1 marzo alcune regioni sono tornate in zona arancione, continuano a esserci i cosiddetti furbetti della situazione che, pur essendo stati contagiati, continuano ad approfittarne facendo ciò che vogliono. L’ultimo caso è accaduto nel Lazio, per la precisione a Frosinone. Ecco cosa è successo e come si è deciso d’intervenire.

Nel Lazio, la provincia di Frosinone è in zona arancione, mentre altri due comuni, ovvero Monte San Giovanni Campano e Torrice, sono finiti in zona rossa. Nonostante le continue raccomandazioni che sono, ormai all’ordine del giorno, i cittadini continuano a non comprendere cosa stia accadendo, mettendo in serio pericolo, non solo la loro vita, ma anche quella della comunità.

Intorno alle 10.30 i Carabinieri di Frosinone hanno ricevuto una segnalazione che riguardava un signore che, pur essendo contagiato dal Covid-19, non ha esitato a scendere al bar di Viale Aldo Moro per fare colazione. Quando si è contagiati dal Covid, una delle raccomandazioni principali da parte dei massimi esponenti, è stare a casa, rispettando la quarantena, non solo per la salute di tutti, ma anche per una questione di etica morale.

La segnalazione agli agenti è giunta grazie ad alcuni cittadini che, conoscendo la situazione dell’uomo, ha deciso di contattarli onde evitare di creare un focolaio e soprattutto considerando che l’uomo non si è comportato in maniera giusta e corretta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme a una ambulanza per prelevare l’uomo e portarlo all’ospedale Spaziani di Frosinone per gli accertamenti.

L’uomo, a quel punto, ha deciso di darsela a gambe levate facendo spazientire non solo i gestori del bar, ma anche i clienti presenti. Gli agenti hanno provato a cercarlo, ma senza possibilità di riuscita. Evidentemente, era già a casa dove avrebbero dovuto essere fin dall’inizio del contagio. Da quel momento, la provincia di Frosinone è in zona arancione.