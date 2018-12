Frosinone, agli arresti domiciliari per violenza sessuale: evaso 11 volte ora è in carcere

Un processo ancora in corso quello in cui Leandro La Marra, 26enne, è stato accusato per violenza sessuale ai danni di un’infermiera dell’ospedale Umberto I di Roma e si trovava agli arresti domiciliari presso Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone.

Nel luglio 2017, infatti, La Marra si era vestito con un camice verde, tipico dei chirurghi, e si è recato presso il reparto di ostetricia dell’ospedale romano spacciandosi per uno psicologo. Riuscendo ad attirare una delle infermiere in un posto appartato, ha tentato lo stupro filmato dalle telecamere di sicurezza.

Le evasioni

Le numerosi evasioni di Leandro La Marra erano diventate ormai famose a livello nazionale, tanto da essere raccontate anche dai telegiornali. Delle undici evasioni, nove erano avvenute solo nelle ultime settimane.

Nelle ultime nove evasioni, La Marra è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sant’Elia Fiumerapido, poichè durante i controlli di routine presso la sua abitazione non è stato ritrovato come gli arresti domiciliari prevedono. Dal 2017 ogni volta che si ritrovava di fronte al giudice, nonostante le precedenti evasoni, riusciva ad ottenere nuovamente il ritorno a casa.

La svolta è arrivata durante la giornata di ieri quando, dopo l’ennesima evasione, il giudice ha deciso di non confermare gli arresti domiciliari, ma di portarlo in custodia presso il carcere di Cassino, sempre in provincia di Frosinone. In questo carcere, le possibilità di fuga e di evasione risultano essere più difficili rispetto a quelle possibili con gli arresti domiciliari.