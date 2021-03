Frontale con auto della Polizia che insegue rapinatori: muore sul colpo una 14enne

Una terribile tragedia è avvenuta nella giornata dell’1 marzo a Roma, precisamente alla periferia Est della Capitale, intorno alle 11:00 del mattino. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, una giovane ragazzina di 14 anni è deceduta durante uno scontro frontale tra l’auto sulla quale viaggiava e una volante della Polizia di Stato. Gli agenti stavano inseguendo un’altra vettura in cui c’erano alcuni rapinatori, che poco prima avevano effettuato un colpo presso una tabaccheria di Tivoli. I malviventi si sono dati alla fuga imboccando l’A24.

A quel punto sono stati notati dalla pattuglia, per cui i poliziotti si sono lanciati all’inseguimento. Tra l’altro pare che i malviventi fossero due, e che poco prima avrebbero anche forzato un posto di blocco della Polizia tentando di investire i poliziotti in servizio. I balordi sono usciti a Ponte di Nona e hanno imboccato via di Salone. A quel punto, per cause ancora tutte in corso di accertamento, la volante ha impattato con l’auto guidata dal padre della 14enne in maniera frontale.

Gravissimo suo fratello, feriti gli agenti

Immediatamente sul posto sono giunti i soccoritori con diverse ambulanze del 118. Per la piccola non vi era più nulla da fare, in quanto sarebbe morta sul colpo. Resta ricoverato in gravissime condizioni suo fratello, che lotta tra la vita e la morte. Quest’ultimo al momento si trova ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma. Ricoverati in codice rosso anche i genitori della 14enne e di suo fratello: questi ultimi si trovano rispettivamente negli ospedali Sandro Pertini e Tor Vergata.

Ad occuparsi del caso saranno i carabinieri, che sono giunti sul posto insieme ai colleghi della Scientifica per poter effettuare i rilievi del caso. I due agenti che si trovavano nella volante sono stati anch’essi ricoverati, in quanto hanno riportato diverse lesioni nell’impatto con l’altra vettura. Anche i poliziotti sono stati portati in codice rosso in ospedale.

Dei malviventi si è persa ogni traccia, ma gli inquirenti stanno indagando per risalire alla loro identità, e non è escluso che abbiano le ore contate. La vicenda ha sconvolto gli abitanti della Capitale e della zona di Ponte di Nona, dove è appunto avvenuto il dramma. Un incidente assurdo che ha strappato la vita ad una giovane di ragazzina di 14 anni.