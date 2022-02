Ormai da quindici giorni in Canada continua la protesta dei camionisti contro l’obbligo vaccinale Covid introdotto dal Governo di Ottawa. I manifestanti non accennano ad arretrare, tanto che il sindaco di Ottawa, Jim Watson, ha instaurato lo stato di emergenza. E quello che si è verificato in territorio canadese potrebbe anche verificarsi in Europa nei prossimi giorni: infatti la Freedom Convoy, la protesta dei camionisti canadesi, si sta spostando in Europa e tenta lo sbarco in Italia.

Il prossimo 14 febbraio è prevista infatti una manifestazione a Bruxelles, mentre il 22 a Roma. I camionisti hanno chiesto ai loro sostenitori di unirsi alle manifestazioni previste, circostanza che potrebbe portare in strada migliaia di persone. Anche nel “Vecchio Continente” la protesta riguarderà l’obbligo vaccinale Covid sul lavoro e il possesso del Super Green Pass. Gli organizzatori, che non si conoscono tra di loro, si sono radunati tramite alcuni gruppi su Telegram.

I manifestanti: “Popolo che dice basta”

“Forse così lo capiranno che non siamo pro-no vax. Siamo semplicemente un popolo che si ritrova e dice basta”– così si legge in un messaggio dei manifestanti. In Canada i manifestanti hanno chiesto anche le dimissioni del presidente Justin Trudeau, d’altro canto lo stesso Trudeau ha chiesto ai camionisti di porre termine alle proteste.

Ad oggi ovviamente non è dato sapere se la protesta europea arriverà ad avere i contorni di quella canadese, che ha letteralmente paralizzato Ottawa, ma la preoccupazione delle autorità comunque c’è. Nella capitale canadese sono oltre 500 i camionisti che con i loro mezzi hanno bloccato la città.

Secondo Peter Sloly, capo della Polizia di Ottawa, il movimento che muove le proteste in Canada è dato dall’estrema destra, ma anche dai movimenti dei suprematisti bianchi. Questi soggetti, secondo Sloly, hanno una capacità di ramificazione che non conosce confini. Staremo a vedere che cosa succederà in Europa e nella nostra Capitale. I manifestanti anche sul nostro territorio nazionale, e non solo, utilizzeranno la bandiera canadese.