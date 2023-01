Francobolli 2023: si comincia con lo sport, il primo di una lunga lista

Ascolta questo articolo

È iniziato ufficialmente il lungo anno di emissioni da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo alcune variazioni di date dalla prima lista a neanche un mese dalla pubblicazione sarà il valore ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Marcialonga, nel suo 50° anniversario, ad aprire queste “danze”.

Il francobollo è il secondo che ricorderà l’evento (abbiamo già un 450 lire uscito nel lontano 25 gennaio del 1986), è in tariffa B che equivale al costo di 1,20 euro pari alla spedizione di una lettera semplice di primo porto. Stampato in formato adesivo dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la vignetta riproduce un manifesto promozionale della Marcialonga, la Regina delle Granfondo italiane che si svolge nelle Valli di Fiemme e Fassa incorniciate dalle maestose Dolomiti. In alto a destra, si incastona il logo ufficiale della manifestazione personalizzato per la 50a edizione, per una tiratura di 300.000 pezzi chiusi in fogli da 45. A lavorarci come bozzettista è stato Mads Berg.

Naturalmente non mancherà il primo giorno di emissione che sarà posto in dotazione presso il PalaFiemme, Via Fratelli Bronzetti 64 – 36033 Cavalese (TN), orario: 11.00-17.00. Così come altri due annulli speciali saranno in uso a Moena e Cavalese (località di partenza e di arrivo). Presso gli sportelli filatelici sarà possibile trovare il francobollo ed i prodotti correllati come il bollettino descrittivo e la cartolina speciale su cui apporre i timbri.

Un secondo francobollo è in uscita già il 31 gennaio, dedicato al pittore Silvano Campeggi nel 100° anniversario della sua nascita, anche lui già finito nei francobolli in passato ma questa volta come bozzettista il 23 settembre 1975 per un valore dedicato a Salvo d’Acquisto.

Infine, sempre il 31, arriva il primo francobollo dal Vaticano, un fuori programma ma naturalmente da commemorare. Sarà un omaggio al Papa Emerito Benedetto XVI, scomparso giusto un mese prima, dal valore di 1,25 euro e racchiuso in fogli da 10. Un omaggio che nel corso del 2023 dovremmo avere pure dall’Italia.