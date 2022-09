Francesco Schettino, la notizia choc dal carcere è appena arrivata

Cosa ne pensa l’autore

Fede Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come le tragedie come quella accaduta alla Costa Concordia facciano parlare di sè anche a diversi anni di distanza dai loro accadimenti. Francesco Schettino sta finendo di scontare la sua pena, anche se i restanti anni dovrebbe scontarli in maniera diversa e non in carcere.