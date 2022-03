Francesco Facchinetti, noto conduttore e cantante italiano, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, negli scorsi giorni è stato protagonista di un episodio a dir poco spiacevole. Tutto è accaduto mentre con un amico si trova nel pieno centro di Milano, pieno di gente a tutte le ore del giorno e anche la sera. Facchinetti e l’amico stavano camminando quando all’improvviso si sono trovati davanti ad una scena a cui non avrebbero mai pensato di assistere.

Poco più in là da dove si trovavano loro una signora stava camminando per strada, quando all’improvviso si sono avvicinati due soggetti. Questi ultimi, con una tecnica particolare, sarebbero riusciti a sfilare il portafoglio che la signora aveva con sè dallo zaino, derubandola quindi. A Francesco il gesto non è assolutamente piaciuto e ha usato parole al vetriolo contro i ladri.

Denuncia social

Il cantante ha quindi registrato un video sui social network, denunciando quanto accaduto. Facchinetti ha condannato l’atteggiamento avuto dai ladri, affermando di quanto gravi siano questi episodi. L’artista ha raccontato tutto con dovizia di particolari, in maniera molto simile ad una vera e propria cronaca giornalistica.

A rubare il portafoglio alla signora sarebbero state due ragazze, così specifica inoltre nel suo post il cantante. Avendo visto la scena, e prima di girare il video, Facchinetti e il suo amico non sono rimasti a guardare e si sono lanciati subito all’inseguimento delle due, riuscendo a raggiungerle e bloccare.

Subito dopo è intervenuta la Polizia di Stato, che ha proceduto nei loro confronti. Facchinetti e l’amico sono riusciti a stento a trattenere le due ragazze, beccate quindi con le mani nel sacco. Nel video, che ha ottenuto tantissime reaction, Francesco ha spiegato ai suoi followers di stare attenti quando si gira in centro a Milano, spiegando che gli zaini sono facile preda dei ladri.