Francesco Facchinetti, la moglie al pronto soccorso in codice rosso dopo un incidente: è polemica

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Le cadute da cavallo possono essere fatali, ragion per cui sono davvero contenta che Wilma Faissol se la sia cavata con un trauma cranico e pochi punti di sutura alle ferite. Riguardo la disorganizzazione di alcuni ospedali, purtroppo, i coniugi Facchinetti non dicono nulla di nuovo, anche se la situazione col Covid secondo me è peggiorata un po' ovunque.