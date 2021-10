La famiglia della 38enne Francesca Bellucci, deceduta pochi giorni fa in un incidente stradale a Villanuova, in provincia di Firenze, ha dato il via libera alla donazione degli organi dell’amata figlia, prematuramente scomparsa.

Francesca, originaria di Empoli, viveva da tempo nei pressi di Vinci e aveva lei stessa espresso il desiderio di donare i propri organi per cui i suoi genitori hanno semplicemente rispettato la sua volontà.

La tragedia

Francesca è rimasta coinvolta nell’impatto frontale tra 2 automobili che non le ha lasciato scampo. La sua mini si è letteralmente schiantata contro un Suv, guidato da un 51enne che è rimasto illeso. L’uomo si è subito fermato per prestarle soccorso ma le ferite riportate dalla ragazza erano apparse, sin da subito, troppo gravi.

Nonostante un elicottero Pegaso e un trasferimento al Cto, la giovane, dopo un ricovero in terapia intensiva, si è spenta al Careggi. Nelle prossime ore, sul corpo di Francesca verrà eseguita l‘autopsia, per accertare gli ultimi dettagli sulla tragedia in cui ha perso la vita. Il suo corpo si trova nel reparto di medicina legale del nosocomio toscano, in attesa dell’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore, seguita dall’espianto degli organi.

Francesca Bellucci, molto conosciuta a Vinci e dintorni, era stata ballerina della Scuola di Danza “Miodotys Dans” di Montelupo, ballando anche sul palco dell’Ariston di Sanremo qualche anno fa in un musical. La ragazza era conosciuta anche per il suo studio di riflessologia ad Empoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.

In base al primo verdetto medico la giovane aveva riportato un forte trauma toracico, un trauma cranico e alcuni traumi agli arti inferiori. La dinamica del frontale è al vaglio della Municipale dell’Unione dei Comuni che dovrà capire con esattezza cosa sia accaduto e, soprattutto a che velocità viaggiavano le due auto. Francesca non aveva figli e lascia il padre Riccardo, la mamma Anna, oltre al fratello e a una sorella.