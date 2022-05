Fortissimi boati nella città italiana e blackout. Cosa sta succedendo

Ascolta questo articolo

In questi giorni tutti gli italiani si stanno chiedendo come sarà la prossima stagione estiva. In moltissimi infatti cominciano a programmare le prossime ferie estive, ma bisogna anche tenere presente che a breve ci saranno altre festività, come ad esempio quella del 2 giugno. Dopo due anni di pandemia e di restrizioni la gente vuole trascorrere del tempo insieme, per questo in questo periodo soprattutto nel weekend si organizzano scampagnate e pranzi fuori.

Ma in tutto questo, come sappiamo, gioca un ruolo importante il meteo. Questo inizio di primavera è stato caratterizzato da un tempo abbastanza “ballerino” con giorni in cui ha fatto più caldo, e giorni in cui ha fatto più freddo. Nonostante tutto pare che già a metà maggio, secondo i modelli matematici, avremo le prime ondate di calore. Ma in queste ore c’è stata una importante ondata di maltempo in una zona italiana. Vediamo che cosa è accaduto.

Maltempo devastante

Come si sa, spesso il maltempo provoca danni e disagi, specie se l’ondata di tempo avverso è abbastanza violenta. Ed è quello che in queste ore è accaduto in provincia di Pavia, precisamente a Santa Maria della Versa, dove una violenta perturbazione si è abbattuta sulla zona causando forte ansia nella popolazione.

Nella cittadina il maltempo ha provocato un violenta grandinata, che ha danneggiato purtroppo diverse coltivazioni. Inoltre vi è stato un black-out elettrico ad abitazioni e attività commerciali che ha interessato soprattutto la zona della piazza principale della città. Anche qui i disagi si sono contati a iosa.

Nelle prossime ore la situazione dovrebbe migliorare, mentre il maltempo dovrebbe sposarsi sulle zone dell’Italia meridionale, che potrebbero essere colpite da piogge da deboli a moderate. Il tutto è dovuto al transito di una perturbazione di origine atlantica che ha fatto abbassare di diversi gradi le temperature, sia nelle minime che nelle massime.