Purtroppo, oggi giorno sono sempre di più i giovani che, nel luogo di lavoro, a causa anche di dispositivi di sicurezza non sempre adatti, perdono la vita. L’ultima giovane vittima è un ragazzo di 20 anni che ha perso la vita lo scorso weekend. Un giovane di anni 20 che stava lavorando come cameriere presso una discoteca di Forte dei Marmi dove ha accusato un malore per cui si è spento poche ore dopo.

Raoul Biagiotti è un giovane 20enne che lavorava come cameriere presso La Capannina Franceschi, in Versilia a Forte dei Marmi, dove nella serata di sabato 30 aprile ha avuto un malore. In base a quanto si racconta, il giovane si sarebbe accasciato a terra davanti a un centinaio di persone proprio a causa di un malore intorno alle 3 di notte.

I colleghi hanno subito allertato i mezzi di soccorso, ma i sanitari, non appena giunti in loco, hanno constatato l’arresto circolatorio per il giovane. Hanno anche provato a rianimarlo, portandolo all’ospedale di Livorno per salvargli la vita e dove, a causa delle gravi condizioni in cui versava, è morto nella giornata di domenica 1 maggio nel primo pomeriggio.

In base agli esami e accertamenti effettuati dal nosocomio livornese, sembrerebbe che il giovane Raoul Biagiotti sia morto a causa di un aneurisma cerebrale. Il giovane viveva a Capannori, in provincia di Lucca. Aveva deciso di lavorare in quel locale per mettersi dei soldi da parte e cercare di essere indipendente economicamente.

Oltre ai genitori, lo piangono anche il frratello e la sorella, insieme a tantissimi altri amici. Su Facebook, la madre affida queste parole alla perdita del figlio: “Odiavi questa foto mentre io la trovo meravigliosa. Nonostante il dolore della perdita ti assicuro che ripercorrerei tutto il viaggio assieme a te. È stato un vero onore e privilegio conoscerti. La tua mamma”.

Al momento non si sa ancora nulla riguardo il giorno delle esequie.