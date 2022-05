"Forse non ce la farà…". Vasco Rossi, ecco cosa sta succedendo

Ascolta questo articolo

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare in Italia di fatti di cronaca che stanno sconvolgendo intere comunità. Purtroppo i drammi non riguardano soltanto le persone comuni, ma anche i cosiddetti vip. Quando ovviamente succede un evento di portata nazionale la comunità ne viene sconvolta, e la notizia si sparge sempre in pochissimi minuti. Ma in queste ore sono arrivate delle notizie che riguardani il cantante Vasco Rossi, ci sono infatti alcuni problemi.

Il cantante è una delle personalità artistiche più seguite non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno fatto, e fanno ancora, la storia della musica. Vasco è autore di brani come “Alba Chiara” e nella sua carriera ha pubblicato qualcosa come 34 album. Il cantante nacque in provincia di Monza e sin da giovanissimo ha mostrato una grande passione per la musica. A brevissimo dovrà tenere un grande concerto in una città italiana, ed è proprio su questo concerto che ci sono dei problemi.

Tanta preoccupazione

Il prossimo concerto di Vasco Rossi si terrà a Trento, in località San Vincenzo. Si tratta di un evento per cui la provincia di Trento ha stanziato tantisimi fondi, ma che potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla fauna locale, per questo secondo Lucia Coppola, dei Verdi, crede che la provincia dovrebbe coinvolgere anche i veterinari del vivaio forestale per mettere in atto “tutte le azioni possibili per una riduzione del danno da spavento”.

Il concerto è in programma il prossimo 20 maggio e nelle vicinanze vive l’orso denominato M49. Si tratta dell’esemplare che è stato già catturato più volte e che vive adesso in un recinto del vivaio forestale del Castellar, da dove l’orso in questione è riuscito già a scappare. Ma si è preoccupati per l’impatto che il concerto potrebbe avere sulla salute degli animali.

“A differenza degli altri animali, che possono allontanarsi dalle zone vicine al concerto, M49 non ha alternative: è imprigionato” – così ha spiegato la Coppola alla stampa nazionale. In questi anni, la grande proliferazione di orsi bruni nella zona, reintrodotti negli anni ’90, ha causato molti incontri ravvicinati tra l’uomo e questi animali, alcuni dei quali hanno provocato grossi problemi. Vedremo queli saranno le misure adottate per proteggere gli animali. Nel frattempo a Trento sono attese circa 120mila persone.