Dramma a Formia, cittadina che si trova sul litorale laziale in provincia di Latina. Infatti, secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato presumibilmente da un altro giovane. Al momento gli uomini della Polizia di Stato stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Erano le ore 20:00 di ieri sera quando tra due gruppi rivali di giovani sarebbe scattata una rissa, per motivi che sono ancora tutti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Questa mattina 17 febbraio gli uomini del commissariato di Polizia di Latina hanno fermato un minorenne come indiziato di delitto, sospetto di essere lui l’autore materiale dell’accoltellamento.

Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, preferiamo non rendere note le generalità della vittima, anche perché si tratta di un minore. Il giovane fermato sarebbe originario della provincia di Caserta. Secondo quanto fanno sapere gli inquirenti, i giovani coinvolti nella rissa sarebbero stati almeno dieci, per questo si sta cercando di identificarli tutti. Al vaglio anche le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena.

Altri due ragazzi in ospedale

Secondo quanto riferisce l’Huffington Post, pare che i primi due aggressori che si sono diretti verso il 17enne siano arrivati sul posto a bordo di uno scooter. Dopo sarebbe cominciata la violenta colluttazione. Al momento in ospedale ci sarebbero due ragazzi, ovvero un 18enne di Caserta e un 16enne amico della vittima. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita, anche se vengono monitorati costantemente dai sanitari.

Sul caso si potranno sicuramente conoscere ulteriori particolari nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. La notizia di quanto accaduto si è sparsa subito in tutta la cittadina e nel resto della regione, destando sconcerto tra gli abitanti. I ragazzi che si sono scontrati, come già detto, sarebbero appartenuti a due bande rivali, di cui una locale e un’altra che veniva da fuori.

E sempre ieri 17 febbraio un episodio simile a quello di Formia si è verificato a Napoli, precisamente sul lungomare. Qui alcuni giovanissimi si sono affrontati e un 16enne è rimasto ferito con una prognosi di 8 giorni. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Lo spavento per le persone è stato grande, e sarebbero stati proprio i presenti che erano seduti vicino ad alcuni locali della zona a chiamare le forze dell’ordine.