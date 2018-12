Forlì-Cesena, la madre sta male così lascia l’edicola ad un’amica per soccorrerla: multata per lavoro in nero

Una vicenda che sta facendo molto discutere quella accaduta in provincia di Forlì Cesena, a Gambettola. Alessandra Foschi, che gestisce da 30 anni un’edicola del posto, si è vista recapitare una multa di 5 mila euro per essersi assentata da lavoro per soccorrere la madre malata. Accaduto qualche giorno fa, l’edicolante ha ricevuto una telefonata che l’avvisava che la madre 73enne aveva accusato un malore. Alessandra, dovendo fare le cose di fretta e per non creare disagio ai clienti, chiede ad un’amica di controllarle l’edicola in sua assenza.

La 73enne è sfortunatamente deceduta poco dopo dell’arrivo della figlia, e quando l’edicolante è ritornata sul suo posto di lavoro, ha scoperto di aver ricevuto una multa di 5 mila euro per lavoro in nero. In sua assenza, la Guardia di Finanza è passata presso l’edicola in questione, e vedendo l’amica ricevere soldi per un quotidiano appena venduto, è stata etichettata come lavoratrice abusiva, e per questo multata.

La multa

E’ stato Libero a raccontare la storia di Alessandra Foschi, una vicenda che sta facendo molto discutere nel provincia di Forlì Cesena ma anche nel web.

La multa ricevuta poteva essere pagata interamente oppure meno della metà, precisamente 2 mila euro, se l’edicolante avesse messo la lavoratrice in regola. Alessandra ha deciso di pagare i 5 mila euro, cercando però di spiegare ai militari l’accaduto. Essendo state entrambe chiamate in caserma, l’edicolante ha raccontato del malore improvviso della madre che l’ha portata poco dopo al decesso, ma l’unica risposta ricevuta è stata quella di provare a fare ricorso.

Ora Alessandra, dopo aver pagato una somma molto alta, deve occuparsi della salute del padre molto segnato dalla scomparsa della moglie. Dopo essere venuto a conoscenza dell’accaduto, il web si divide in due: chi nonostante tutto comprende la decisione della Guarda della Finanza, e chi parla di un mancato gesto di umanità.