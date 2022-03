Paura, e tanta, questa mattina attorno alle 6:30 sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Malmissole e Roncadello. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, c’è stato un tamponamento che ha coinvolto diversi mezzi pesanti, tre per la precisione. Si è temuto il peggio quando un camion frigo che trasportava ortaggi ha preso improvvisamente fuoco dopo l’impatto. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi: Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell’ordine si sono portate sul luogo del sinistro.

Impressionante la scena che si è parata davanti ai soccorritori, con i mezzi che erano completamente in fiamme. Le forze dell’ordine hanno proceduto quindi ad avviare i rilievi del caso dopo la messa in sicurezza dell’area, questo in modo da comprendere meglio la dinamica del sinistro, tutt’ora al vaglio degli investigatori. L’incidente non ha provocato vittime, ma solo tre feriti che sono stati trasportati presso il più vicino ospedale per essere affidati al personale sanitario per le cure del caso.

Autostrada bloccata

Le forze dell’ordine hanno proceduto a chiudere il tratto autostradale interessato dall’incidente, anche la corsia sud, sulla quale c’erano detriti lasciati dai mezzi e schiuma fuoriuscita dagli estintori sull’altra carreggiata mentre i Vigili del Fuoco spegnevano le fiamme. Il sinistro ha bloccato il flusso di mezzi diretti a nord.

La A14 è stata quindi chiusa nel tratto compreso tra i caselli di Cesena Nord e Faenza. La circolazione ordinaria è stata ripristinata dopo qualche ora: i mezzi sono stati portati via e la carreggiata è stata interamente rimessa in sicurezza e quindi bonificata dai detriti lasciati dai veicoli incidentati.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti a causa della lunga fila di veicoli che si è creata nei momenti successi al sinistro. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto sulla A14 nella giornata di oggi. Sul caso continuano le indagini delle forze di polizia.