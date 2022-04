Poteva avere gravissime conseguenze un episodio che si è verificato ieri pomeriggio 13 aprile a Montepetra di Sogliano, in provincia di Forlì-Cesena, dove durante un funerale il carro funebre che trasportava la salma di un defunto è caduto in una scarpata. Tutto è successo in pochissimi istanti. Alla cerimonia erano presenti, oltre al parroco locale, anche i parenti del defunto. Sembrava che la cerimonia stesse procedendo per il verso giusto.

All’improvviso però c’è stato l’incidente. Il funerale è cominciato senza alcun intoppo, con la Santa Messa in onore del defunto che è stata celebrata presso la concattedrale di Sarsina. Dopo il termine della funzione religiosa la salma dello sfortunato defunto è stata caricata sul carro funebre e gli è stato dato l’ultimo saluto, poi il corteo si è diretto verso il cimitero di Montepetra Sogliano. Ma è in questa circostanza che è accaduto l’incredibile.

L’incidente

Ieri pomeriggio si stavano celebrano i funerali di Lino Antonini, un 88enne deceduto dopo una lunga agonia a seguito di un incidente con la motozappa che l’ha coinvolto durante il lavoro nei campi che si trovavano vicino la sua abitazione. Grande il dolore tra i famigliari e gli amici, che durante le esequie hanno subito un grosso spavento.

Il corteo è quindi giunto nella frazione e il carro funebre si è fermato in salita. Il conducente è sceso dal mezzo, ma all’improvviso la vettura ha cominciato a muoversi in retromarcia senza che nessuno la potesse controllare. Il parroco, mostrando grande coraggio, è salito sull’auto e ha impugnato il volante sterzando le ruote, rallentando così la marcia del veicolo.

Il carro funebre, nonostante gli sforzi del parroco, don Renato Serra, ha prima sbattuto contro un albero e poi è caduto in una scarpata profonda un paio di metri. A parte qualche danno al veicolo, nessuno si è fatto male. Il sacerdote è sceso dal veicolo sano e salvo e ha rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute. Il prete ha tenuto comunque a far sapere che non dimenticherà di ringraziare la Madonna, San Giuseppe e San Vicinio per aver vegliato su di lui.