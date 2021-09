Quando si viaggia non si sa mai a cosa si possa andare incontro. Dal traffico all’incidente, sono gli inconvenienti di chi viaggia e deve andare a lavoro. Sono incidenti di percorso che rischiano di deviare il proprio tragitto. Ciò che si sono trovati davanti gli automobilisti sull’autostrada di Forlì è davvero incredibile. Una schiera di 7 mila galline che correvano all’impazzata e tantissime altre morte ha scatenato il panico tra gli automobilisti.

Circa 3 mila galline morte e altre 7 mila che scappavano in ogni direzione con gli stessi automobilisti che provavano a scansarle, è il bilancio di quanto successo sull’autostrada A1 all’altezza di Forlì che ha segnato il panico tra i viaggiatori in coda. Una situazione che ha aumentato ancora di più il traffico sia verso le città di Rimini che di Bologna.

L’unica nota positiva in tutta questa baraonda è il fatto che non ci sia stata una strage, ma soltanto una persona ferita, ovvero il camionista che stava trasportando le galline al macello. Come è normale, si sono verificati tantissimi disagi, con code e traffico semibloccato per riuscire ad arginare la folla di galline che bloccavano la strada.

Nella corsia diretta a sud, un camion che trasportava le galline e un mezzo pesante sono entrati in collisione, anche se non sono ancora certe le cause e gli animali sono piombati sulla strada con il rischio di causare incidenti. L’autoarticolato si è bloccato con tutti i pennuti che scorazzavano per la strada. Il conducente del mezzo di 23 anni ha riportato lesioni gravi e ora è in ospedale per accertamenti e cure.

Un incidente che ha causato la morte di 3 mila pennuti con altri che sono giunti sia nei campi vicini, ma anche lungo l’autostrada bloccandola. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono giunti immediatamente in loco, ma la circolazione ha subito un rallentamento. Considerando la viabilità ridotta, Autostrade Italia ha fatto un diramato con uscita a Faenza.

Soltanto nella tarda mattina odierna la situazione è tornata alla normalità.