Un episodio a dir poco assurdo si è verificato nella giornata di lunedì 4 gennaio in provincia di Milano, precisamente nella zona della Martesana, dove due minorenni hanno deciso di sfregiarsi le labbra in maniera volontaria. Non avrebbero però proseguito per il troppo dolore. Protagonisti della vicenda una 14enne e un ragazzo che ha poco meno di 18 anni. Secondo gli investigatori i giovani volevano sfregiarsi il viso per creare il cosiddetto “Glasgow smile”, resto famoso da diverse pellicole e personaggi di fantasia, come Joker, il personaggio impersonato da Joaquin Phoenix.

I carabinieri di Cassano d’Adda stanno indagando sulla vicenda su ordine della Procura della Repubblica, che vuole vederci assolutamente chiaro su quanto accaduto. Quando hanno cominciato a praticarsi i tagli, i due giovani non avrebbero resistito al troppo dolore, per cui, vista la gravità della situazione si sono recati al vicino ospedale di Cernusco dove sono stati presi in cura. I sanitari hanno chiesto loro come avessero fatto a procurarsi quelle ferite: i ragazzi hanno cominciato a trovare delle giustificazioni, prima affermando che erano stati vittima di una rapina, poi avrebbero detto al medico di essere stati aggrediti. Ad un certo punto è arrivata però la scioccante confessione.

Uno dei due ha confessato il gesto

Sottoposti alle domande incessanti degli inquirenti, i ragazzi alla fine si sono avvicinati a dire sempre di più la verità, fino a quando uno dei due non a confessato. Secondo il loro raccontato ad impugnare per primo l’oggetto con cui si sono provocati le ferite, pare un taglierino, sarebbe stato proprio il maschio. Quest’ultimo avrebbe cominciato ad incidere un taglio alla ragazza che va dal labbro e risale fin verso la faccia. Avendo accusato un dolore fortissimo i due si sono fermati. Il medico di guardia ha voluto subito vederci chiaro, ma non avendo risposte esaustive ha deciso di chiamare i carabinieri.

I militari dell’Arma hanno affermato che la ragazza si sarebbe lasciata convincere dall’amico, e toccava proprio a lei per prima sottoporsi all’incisione. Subito dopo sarebbe toccato all’altro minore, che comunque ha ferite molto più superficiali di quelle riportate dall’amica. Lei si trova ancora ricoverata e nelle prossime ore sarà sottoposta ad un intervento chirurgico.

Intanto gli inquirenti stanno procedendo nei confronti del ragazzo, accusato di sfregio, un reato introdotto dal “codice rosso”, speciale protocollo legislativo che inasprito le pene per il reato di genere. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo spiacevole episodio che si è verificato in provincia di Milano.