Follia a Milano, stacca il pollice a morsi ad un uomo: il rivale tenta di ucciderlo con un’ascia

Pomeriggio di follia a Milano, precisamente in viale Umbria, dove intorno alle ore 18:00 del 7 gennaio è scoppiata una violenta lite tra quattro persone, due stranieri e due italiani. Stando a quanto trapela dalle fonti di informazione, i primi avrebbero aggredito la coppia di italiani.

L’alterco sarebbe cominciato in una casa lì vicino e poi sarebbe degenerata in strada. Scene da “arancia meccanica” si sono vissute nel capoluogo meneghino, e tanta è stata la paura per chi ha assistito alla scena. All’improvviso, quando i quattro si trovavano ancora in casa, l’uomo della coppia italiana si è avventato contro uno degli stranieri con violenza. Nel corso della violenta colluttazione ha strappato letterlmente a morsi il pollice dell’avversario.

A questo punto la lite si è spostata in strada, dopo che l’italiano ha colpito l’altro straniero. In viale Umbria in breve tempo la situazione è degenerata: uno degli stranieri si è recato verso il suo scooter e ha preso un’ascia dal bagagliaio, con la quale ha cercato di colpire l’italiano. Se fosse arrivato un colpo per l’avversario le conseguenze potevano essere gravissime, se non anche fatali. Ma da lì stava pasando un’auto della Polizia Locale, che ha visto la scena è si è subito fermata.

Rissa sedata

A questo punto i vigili urbani hanno provveduto a mettere fine alla lite. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che portato i due stranieri in codice giallo in ospedale con codice giallo, mentre i due italiani sono stati portati al Comando della Polizia Locale di Milano in modo da poter chiarire meglio le circostanze dell’episodio. Al momento la posizione di tutti e quattro è al vaglio degli investigatori, per cui si aspetta ancora di chiarire il movente di tanta violenza.

Viale Umbria è una delle arterie stradali della circonvvallazione di Milano. I due stranieri avrebbero rispettivamente 27 e 28 anni. Le generalità dei protagonisti di questa vicenda non sono state rese note per motivi di privacy. Se non fosse stato per il provvidenziale intervento della pattuglia dei vigili urbani le cose potevano prendere una piega sicuramente diversa. Una furia ceca che ha spaventato chi ha visto la scena.

Le condizioni dell’uomo ferito non fanno temere per la sua vita, ma tanto deve essere stato lo shock per lui. La notizia di quanto accaduto si è sparsa in breve tempo in tutto il capoluogo lombardo, destando apprensione tra gli abitanti. Nelle prossime ore gli inquirenti avranno sicuramente a disposizione più elementi per poter circoscrivere meglio il grave fatto di cronaca che ha sconvolto un pomeriggio di inzio gennaio a Milano.