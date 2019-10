Folle sfida a Bologna: minorenni sui binari del treno per un selfie da brivido

È tutto merito della prontezza del macchinista del Frecciargento 8523 se questo fine settimana non è stato ricordato per una tragedia accaduta sulla linea Bologna-Milano, tra i cui binari, all’altezza del bivio Santa Viola, si sono posizionati quattro adolescenti con l’unico scopo di farsi un selfie “da brivido” da postare poi sui social.

Si tratta di una sfida che sta diventando sempre più nota a Bologna, e che nel giro di pochi giorni ha già visto dodici minorenni rischiare la vita solo per qualche seguace in più nel web.

La tragedia sfiorata è avvenuta sabato scorso, quando al bivio Santa Viola il macchinista del Frecciargento 8523 ha notato i quattro ragazzi fermi sui binari, riuscendo così a fermare il treno con grande prontezza. Oltre ad evitare il dramma, il macchinista è riuscito anche ad afferrare uno dei quattri giovani, risultato minorenne e, per questo, non punibile. La polizia fa sapere che, grazie alle telecamere, è stato possibile filmare il volto anche degli altri tre giovani, successivamente identificati, e che presto saranno anche loro raggiunti dalle forze dell’ordine.

Il ragazzo fermato, così come ha fatto sapere la polizia ferroviaria, è stato ammonito sulla pericolosità del suo comportamento e successivamente riaffidato ai genitori.

Secondo caso in pochi giorni

Solo pochi giorni fa sono stati fermati altri tre ragazzi che facevano parte di un gruppo di otto adolescenti ritrovati anche loro sui binari del treno alla ricerca dello stesso “brivido” per il selfie perfetto. In quel caso è stata sfiorata la tragedia a Borgo Panigale, dove fortunatamente un agente Polfer ha notato i ragazzi, riuscendo a fermarne alcuni che, successivamente, sono stati sanzionati.

Si tratta di una sfida che, nonostante metta in pericolo non solo la vita dei giovani stessi ma anche quella delle persone che viaggiano all’interno del treno, non sembra dare cenni di attenuazione e che, anzi, sta spopolando come una terribile moda tra i giovani.