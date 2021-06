Foggia, si fa accompagnare all’altare dal poliziotto che l’ha aiutata 23 anni fa

Alcuni legami che si intrecciano con le persone sono indissolubili e riescono a resistere al tempo e alle sue leggi. Può capitare che persone sconosciute diventino, con il passare del tempo, parte della nostra vita al punto che senza di loro sarebbe difficile riuscire a vivere. Una storia di grande affetto arriva da Foggia, dove una sposa si fa accompagnare all’altare dal poliziotto che le ha salvato la vita moltissimo tempo fa.

Vi raccontiamo la sua storia.

Regina si è sposata lo scorso 22 maggio nella chiesa Gesù e Maria di Foggia. La cosa sorprendente di tutta questa vicenda, non è tanto il matrimonio della coppia, quanto il fatto che ad accompagnare la neosposa all’altare c’è stato un poliziotto che oggi è diventato commissario della Questura di Foggia che l’ha aiutata 23 anni fa.

Il poliziotto, oggi commissario, il cui nome è Angelo, è stato proprio una sorta di angelo custode per Regina proteggendola e aiutandola nel momento più difficile della sua vita. Regina è giunta in Italia quando aveva soltanto 13 anni, completamente da sola in quanto i suoi genitori sono rimasti in Nigeria. La giovane è finita in un centro di accoglienza dove ha conosciuto Angelo, poliziotto e colui che non l’ha mai lasciata da sola per questi 23 anni accompagnandola all’altare nel suo giorno più bello.

La Polizia di Stato, dal proprio profilo su Instagram, ricorda quel momento e giorno che ha cambiato la loro vita per sempre con questo testo: “Regina l’ha voluto al suo fianco nel giorno più bello della sua vita. “Complimenti al commissario e tanti auguri a questa ragazza”. Durante il suo lavoro, Angelo incontra Regina che stava vivendo un periodo difficile, sia per la condizione in cui si trovava, sola senza nessuno al fianco e anche perché era molto vulnerabile dal punto di vista emotivo. Sin da subito, tra i due si è creato un legame molto intenso che sembra quello tra padre e figlia.

Regina, grazie ad Angelo e alla sua famiglia, è riuscita a integrarsi in Italia. Oggi è una fantastica donna che lavora come mediatrice culturale per una organizzazione umanitaria dove ha avuto modo di incontrare e conoscere il suo futuro marito con il quale è convolata a nozze quasi un mese fa.