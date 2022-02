Si è recato presso gli uffici del comune di San Severo, in provincia di Foggia, per chiedere un certificato ma una volta all’ingresso gli è stato chiesto il possesso del Green Pass, la certificazione che serve a verificare se una persona è vaccinata contro il Covid o negativa ad un tampone. L’uomo non aveva con sè il pass, per cui i vigilantes lo hanno rimandato indietro. Ma quello che è successo poco dopo ha dell’incredibile. L’uomo ha preso la sua auto e ha sfondato il portone.

Passanti e dipendenti del comune sono rimasti allibiti.Una manovra pericolosissima quella messa in atto dal soggetto, che nel tragitto verso il portone ha anche travolto un’impalcatura. Fortunatamente l’episodio non ha provocato feriti. Prima di sfondare il portone pare che l’uomo abbia aggredito verbalmente anche i vigilantes.

Denunciato

Quando si è schiantato sul portone nell’atrio, come già detto, l’uomo, un 50enne, ha colpito con la sua Fiat Uno di colore rosso l’impalcatura facendo crollare anche una parte della parete, installata per alcuni lavori. Danneggiata dall’urto anche un’auto di proprietà del comune, una Fiat Panda.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale di San Severo, che hanno proceduto ai rilievi del caso. L’uomo è stato identificato e denunciato per danneggiamento. Tutto si è verificato attorno alle 10:00 del mattino, il 50enne si era recato appunto in comune per chiedere un certificato.

“Un uomo, a cui è stato impedito l’accesso agli uffici comunali (dove voleva recarsi per ottenere una certificazione) perché risultato sprovvisto di green pass a seguito del controllo di routine dei vigilantes in servizio Raffaele Sciarra e Ciro Giustizia (è intervenuto anche il Luogotenente Benito Ceci della Global Secutiry) è successivamente entrato a forte velocità con il proprio automezzo nell’androne del Municipio terminando la folle corsa sulla Fiat Panda in dotazione al Comune parcheggiata dinanzi la recinzione del cantiere per i lavori che interessano la sede comunale, a sua volta abbattuta” – così recita il comunicato del comune di San Severo. Nell’impatto è stato anche danneggiato uno scooter di proprietà comunale.