Foggia, sabotata ambulanza 118: sul caso indaga la Procura

A Foggia un’ambulanza Sanitaservice, società in house dell’Asl di Foggia, della postazione 118 di Accadia, è stata sabotata. Proprio nel giorno del passaggio in Sanitaservice della postazione sino ad allora gestita da un’associazione di volontariato, qualcuno ha menomesso il mezzo di soccorso, tagliandone i freni.

L’autista, che stava spostando l’ambulanza, è riuscito,per fortuna, a fermarla solo tirando il freno a mano ma il sabotaggio avrebbe potuto avere tutt’altro epilogo, di certo drammatico, se il mezzo fosse stato impegnato in un intervento di soccorso, dato che le strade cittadine sono piene di tornanti e discese.

Sul sabotaggio indaga la Procura di Foggia

L’episodio è stato denunciato alla Procura di Foggia e alla Questura di Foggia dal direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzola e dall’amministratore unico di Sanitaservice Massimo Russo, che hanno commentato così l’accaduto: “Siamo certi che la magistratura farà presto luce sul gravissimo episodio di sabotaggio perpetrato ai danni dell’ambulanza della postazione territoriale del 118 di Arcadia”.

Santo Mangia, coordinatore del Sindacato Usb, ha scritto su Facebook: “Un gesto assassino e vigliacco che poteva mettere a repentaglio la vita degli operatori del 118. Un gesto che non deve rimanere in silenzio e invitiamo la magistratura a fare piena luce sull’accaduto.L’internalizzazione del 118, evidentemente, ha dato fastidio a qualcuno. Solidarietà ai lavoratori del 118”.

Sull’episodio è intervenuta anche la consigliera del M5S Rosa Barone: “Tagliare i freni di un’ambulanza è un gesto vile. Quelle ambulanze servono per aiutare chi è in difficoltà e hanno pochi minuti per riuscire nel loro scopo. Mediamente un equipaggio ha 120 secondi per essere pronto a partire per salvare una vita”, aggiungendo che l’equipaggio non ha il tempo di verificare il corretto funzionamento dei freni e che l’episodio ha messo a repentaglio la vita degli operatori del 118. La Asl e Sanitaservice, intanto, hanno provveduto ad attivare un temporaneo servizio di sorveglianza notturna.