Panico nella serata di ieri a Orta Nova, in provincia di Foggia, dove almeno 8 ragazzi si sono sono affrontati durante una rissa scaturita in strada. Era circa l’1:30 della notte, quindi in pieno coprifuoco, quando gli abitanti della zona sono stati svegliati dalle urla provenienti dall’alterco e dal rumore di vetri di bottiglia. In strada c’erano 8 ragazzi, come già detto, tutti di età compresa tra i 17 e i 27 anni. Questi ultimi, secondo quanto si apprende dai media locali, avrebbero prima cominciato a picchiarsi a mani nude, poi avrebbero preso dei cocci di bottiglia e gli hanno usati come arma.

Resta da chiarire il movente dell’alterco, e su questo sono in corso mirate indagini dei carabinieri, che stanno anche tentando di ricostruire per bene che cosa sia accaduto e perché questi giovani si travassero fuori dalle rispettive abitazioni in un orario in cui dovevano essere già a casa da un pezzo. L’unico dato certo è quello dei feriti: almeno sei, di cui in condizioni più serie. Quest’ultimo comunque non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Le indagini

Per risalire ai responsabili della rissa i carabinieri in queste ore stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Non è escluso, infatti, che gli occhi elettronici abbiano ripreso tutta la rissa: tramite i frame le forze dell’ordine potrebbero dare anche un volto e un nome ai giovani.

Tutti i ragazzi coinvolti, questo pare quasi assodato, sarebbero residenti nella stessa Orta Nova. Fortunatamente, a parte il ragazzo che ha riportato le ferite più serie, nessuno dei giovani che hanno partecipato alla rissa ha riportato lesioni tanto gravi da far temere per le rispettive vite.

Nel nostro Paese, soprattutto in questi ultimi mesi, sono diversi gli episodi del genere che sono stati segnalati in varie città italiane. Tale fenomeno viene tenuto sotto costante controllo dalle forze dell’ordine, che vigilano affinché tali episodi non avvengano, specialmente negli orari in cui scatta il coprifuoco notturno anti pandemia.