Tragedia alle prime ore di oggi in Puglia, precisamente sul Gargano, dove un ragazzo di soli 21 anni, Samuel D’Alessandro, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo furgone contro un guard rail lungo la strada a scorrimento veloce 693 “Dei laghi e del Varano”. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, il mezzo, adibito al trasporto di frutta e verdura per conto di una ditta locale, è uscito fuori strada. Sull’asfalto sarebbero evidenti i segni di una brusca frenata, per questo si sta cercando di capire se il giovane abbia cercato di frenare bruscamente il mezzo per evitare un ostacolo.

Sul posto sono intervenuti immediatame i soccorritori del 118, ma al loro arrivo per D’Alessandro non vi era più nulla da fare. Erano infatti troppo gravi le ferite e i traumi riportati durante l’impatto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la Polizia Stradale, che hanno proceduto ai rilievi del caso. Il sinistro si è verificato tra i comuni di San Nicandro Garganico e San Nicola Imbuti, in provincia di Foggia. La vittima era originaria di Cagnano Varano, dove era molto conosciuta.

Il dolore di una comunità

La cittadina foggiana in cui il 21enne risiedeva adesso è sotto shock per quanto avvenuto. Come già detto in precedenza, D’Alessandro era molto conosciuto a Cagnano Varano. “Una giornata tristissima per la nostra comunità, un dolore immenso. Ti ho visto crescere, i nostri balconi distanti solo qualche metro, ragazzo educato, a modo e con un cuore grande. Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ciao caro Samuel. Un abbraccio da tutti noi” – queste sono le parole del sindaco Michele Di Pumpo.

Sui social stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa del 21enne. La comunità si è stretta attorno ai famigliari, distrutti dal dolore. “Samu, io ti chiamavo così. Ti ho visto crescere, abitavamo a pochi metri, ragazzo educato, che dispiacere enorme per il quartiere” – così scrive un utente.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questo incidente avvenuto in Puglia, e costato la vita, purtroppo, ad un altro giovanissimo ragazzo. Nei prossimi giorni si terranno i funerali del 21enne. Tutta la comunità di Cagnano Varano vorrà dare un ultimo saluto al suo concittadino.