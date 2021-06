Lo hanno avvicinato e con fare minaccioso gli hanno rubato la sua amata bicicletta, sotto gli occhi sconcertati degli amici. Episodio shock nella serata di ieri a Foggia, dove intorno alle 23:00, presso il Parco San Felice, alcuni balordi hanno derubato un 17enne sottraendoli la bici, una mountain bike. Il fatto assume contorni ancora più gravi se si pensa che la due ruote era un ricordo del padre del 17enne, deceduto poco meno di un anno fa. Il giovane era affezzionatissimo alla bicicletta.

L’episodio avrebbe anche potuto trasformarsi in una violenta, se solo il 17enne e i suoi amici avessero reagito. Per tutta la durata delle minacce e negli istanti successivi al furto, i giovani hanno mantenuto i nervi saldi. Per tutta risposta poco dopo un altro gruppetto di ragazzini si è avvicinato alla vittima del furto e agli amici, minacciando gravi ripercussioni semmai non avessero lasciato perdere. Tornato a casa il 17enne ha raccontato tutti ai famigliari.

Si cercano gli autori del furto

Preso atto della circostanza, i famigliari del ragazzino si sono recati presso la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. “Mio nipote è molto triste perché la bici era del padre deceduto a soli 47 anni nemmeno un anno fa. Per lui ha un valore più che altro affettivo” – così ha commentato la zia del 17enne a Foggia Today.

Ci si augura che i responsabili si mettano una mano sulla coscienza e restituiscano l’oggetto del furto. Intanto le forze dell’ordine hanno cominciato le indagini attorno a questo spiacevole episodio. Molto probabilmente saranno visionati i filmati eventualmente ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Nelle prossime ore non è escluso quindi che si riescano a conoscere ulteriori particolari sulla vicenda. Un gesto davvero sconsiderato che potrebbe costare caro adesso agli autori del furto. Per motivi di privacy le generalità della vittima del furto non sono state rese note. Si attendono quindi ulteriori aggiormamenti da parte delle forze dell’ordine.