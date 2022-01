Foggia è sotto shock per la prematura scomparsa di Camilla Di Pumpo, giovane avvocatessa di 25 anni che è deceduta nella notte appena trascorsa durante un terribile incidente stradale avvenuto in via Matteotti. Secondo quanto si apprende dai media locali, l’incidente ha coinvolto più auto, alcune erano parcheggiate a bordo strada. La dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare con precisione e sul caso indaga la Polizia Locale del comune capoluogo dauno.

Il sinistro si è verificato poco prima delle mezzanotte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato la ragazza in ospedale, dove però è deceduta nel corso della notte a causa delle gravissime ferite riportate durante l’impatto. La giovane era molto conosciuta a Foggia, in quanto avvocato e compagna di Mario Aiezza, presidente dell’Aiga. Tutti ricordano Camilla in maniera commossa: una brava ragazza, che amava il suo lavoro, i famigliari e suoi due cani, nonchè il suo compagno.

Compleanno tra poche settimane

Camilla avrebbe compiuto 26 anni tra poche settimane. Foggia piange l’ennesima vittima della strada. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore sono arrivati all’indirizzo dei famigliari. “Era una ragazza intelligente e di buon cuore” – così scrive un utente sui social, che conosceva molto bene la Di Pumpo.

“La perdita di Camilla Di Pumpo ci addolora molto e ci lascia attoniti. In questo momento siamo vicini ai suoi cari e soprattutto all’amico e collega Mario Aiezza, suo compagno di vita. A loro va il nostro abbraccio più fraterno e amorevole” – così ha scritto la Camera Civile di Foggia ricordano la giovanissima avvocatessa deceduta nell’incidente stradale.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere forse ulteriori dettagli su questa tragedia che ha sconvolto la Puglia e la stessa Foggia. Purtroppo non è il primo episodio del genere che capita in questo periodo nel nostro Paese, ogni anno sono molte le persone, soprattutto giovani, che perdono la vita a causa di incidenti stradali.