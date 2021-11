Una bruttissima notizia arriva da Motta Montercorvino, nel foggiano, proprio nel giornata internazionale della violenza contro le donne. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un uomo di 51 anni originario di Foggia è stato arrestato nelle scorse dai carabinieri della locale stazione con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenze sessuale e induzione e agevolazione della prostituzione. Da quanto ricostruito dagli inquirenti, il soggetto in questione, faceva prostituire la comapagna e la sottoponeva a violenze di ogni tipo, anche sessuali.

Le indagini sono partite da una segnalazione anonima. I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica, si sono mossi immediatamente accertando che il 51enne, da almeno 5 anni, sottoponeva a tali vessazioni la donna. Da qui si è scoperto, tramite una mirata attività di indagine, che lui gestiva tutti i proventi dell’attività di prostituzione a cui era sottoposta la compagna. I carabinieri hanno operato specifici servizi di osservazione e controllo.

La donna sta bene

All’alba di questa mattina i carabinieri hanno bussato alla porta dell’uomo. Dopo le formalità di rito il soggetto è stato trasferito presso la casa circondariale di Foggia, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. I militari hanno ricostruito l’intero clima di soggezione a cui era sottoposta la vittima.

Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda e per proteggere la vittima delle violenze, le generalità dell’aguzzino non sono state rese note. La donna è stata informata circa i centri antiviolenza disseminati sul territorio della provincia di Foggia, dove potrà trovare conforto e ascolto.

Adesso la signora sta bene. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca accaduto a Motta Montecorvino. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e alla segnalazione anonima giunta a questi ultimi si è potuto chiudere il cerchio su questa vicenda terribile.