Ci sono amori che sembrano non conoscere il passare del tempo, anzi, si rafforzano ancora di più. Con l’emergenza sanitaria in corso, non sempre si può dividere la stanza a causa delle norme di sicurezza, ma all’ospedale di Lucera in provincia di Foggia si è deciso di fare una piccola eccezione considerando che i due sono una coppia di anziani, quindi non vi sono pericoli. Una coppia in cui la moglie ha chiesto di essere ricoverata insieme al marito.

Facendo uno strappo alla regola e contravvenendo alle norme di sicurezza, i medici del nosocomio di Foggia hanno deciso di creare una stanza matrimoniale per questa coppia. Sono entrambi ricoverati, ma la donna ha espresso il desiderio di dividere la stanza con il marito considerando che da sola non voleva stare.

La coppia di anziani: 84 anni lei e 91 lui hanno espresso il desiderio di essere ricoverati insieme e sono stati esauditi, come spiega anche Massimo Zanasi, il direttore della struttura complessa di medicina riabilitativa: “È stata una scena molto tenera ed emozionante, è stata proprio la donna a chiedermi di essere ricoverata insieme al marito. Mi ha detto ‘da sola non ci voglio stare’ e non ho potuto che arrendermi. Ecco, è come se mettessimo a disposizione una stanza matrimoniale”.

I due anziani che non hanno figli, ma soltanto nipoti, sono stati ricoverati in una stanza interna alla struttura ospedaliera e, considerando che tra di loro vi è un legame di consaguineità, non vi sono stati problemi per lo staff medico di creare una zona per loro.

Secondo Zanasi, si tratta di un gesto molto umano, in quanto il suo staff ci tiene molto, non solo alla cura e alla riabilitazione del paziente, ma anche all’umanizzazione che va perseguita, proprio come è successo nel caso di questa coppia di anziani e del loro desiderio espresso.