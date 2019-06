Foggia, cavallo scappa dalla stalla e piomba in strada: forte impatto con auto. Due anziani in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 21:30 della serata di ieri, venerdì 31 maggio, presso la statale 17 tra Foggia e Lucera, in località Percettore. Stando a quanto è stato riportato, un cavallo è scappato dal suo recinto di provenienza, ed è così piombato lungo la strada statale provocando un forte impatto con un’automobile di passaggio.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dai militari che sono arrivati d’urgenza sul luogo dell’incidente, l’animale è comparso all’improvviso nella statale quando era di passaggio una Peugeot 308 cabriolet guidata da un uomo di circa 50 anni, con a bordo due anziani signori di 82 e 74 anni. È stato impossibile per la vettura schivare il cavallo, che ha colpito con molta violenza la Peugeot ferendo gravemente tutti i presenti.

L’uomo alla guida ha avuto la meglio, ed è stato ferito in modo superficiale. Si trovano in condizioni ben peggiori i due anziani a bordo della Peugeot 308, che sono stati portati d’urgenza – in codice rrosso – presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, dove si trovano tutt’ora ricoverati in prognosi riservata visto che non è stata ancora rilasciata la notizia che vede la vita delle due vittime fuori pericolo.

Cavallo morto sul colpo: si indaga sul proprietario

Mentre le persone presenti all’interno della vettura si trovano in ospedale, l’animale è deceduto subito dopo il forte impatto.

Sul posto sono subito giunti i carabinieri della compagnia di Lucera, il personale del 118 ed i vigili del fuoco di Foggia, che sono stati in grado di salvare gli anziani estraendoli dalla Peugeot. Ancora sconosciuto il proprietario del cavallo, e con esso la motivazione che ha portato l’animale a vagare in stato di libertà nella notte. Ai carabinieri è stato dato il compito di scoprire il luogo di provenienza del cavallo e quindi le eventuali responsabilità per l’accaduto.