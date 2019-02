Foggia, bambino strangolato in casa: il fratello 14enne trova il corpo

Si tratta di una vera e propria tragedia quella che si è consumata nel pomeriggio della giornata di ieri, sabato 9 febbraio, dove in provincia di Foggia, a Orsara di Puglia, un bambino di soli 9 anni ha perso la vita in casa. Nonostante non fosse da solo, i genitori non si sono accorti di quanto stava accadendo nel magazzino della casa in campagna.

A trovare il corpo ormai privo di vita del bambino, è stato il fratello maggiore di 14 anni che, sconvolto, ha avvisato i genitori i quali, a loro volta, hanno lanciato l’allarme ai sanitari del Suem. All’arrivo del 118 però, è stato possibile solo constatare il decesso del bambino. Sul caso ora indagano i carabinieri ed i militari della sezione investigazioni scientifiche, che hanno il compito di ricostruire le dinamiche della tragedia.

Le indagini

Nonostante il tempestivo arrivo del 118 e il tentativo di rianimare il bambino, è stato possibile solo costatare il suo decesso. Successivamente, così come riporta l’Ansa, sono arrivati sul posto anche i carabinieri ed i militari della scientifica, incaricati dal pm, Alessio Marangelli, di fare chiarezza sulle dinamiche della vicenda.