Si sono concluse in tragedia le ricerche di una bambina di 12 anni scomparsa questa mattina a Marina Piccola, nota località turistica di Vieste, sul Gargano, in Puglia. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, pare che la bimba si fosse tuffata insieme ai due cuginetti di 8 e 13 in mare per fare un bagno. Ad un certo punto qualcosa sarebbe andato storto. I tre, forse, sarebbero stati traditi dalle correnti non riuscendo più a tornare a riva. A questo punto sono andati in difficoltà. I due maschietti sono riusciti a chiedere aiuto, per cui con un gommone sono tornati a riva e hanno lanciato l’allarme.

Della piccola non vi era più traccia. Immediatamente si è alzato in volo un elicottero, supportato via mare da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Vieste. La zona è stata battuta palmo a palmo. Dopo qualche ora di ricerca la piccola è stata trovata senza vita sotto a una scogliera. Per lei non vi è stato purtroppo nulla da fare e i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Il dramma si è verificato intorno alle ore 10:30, mentre il corpo della bimba è stato recuperato nel primo pomeriggio. Tanto lo strazio a Vieste quando si è sparsa la notizia.

Il sindaco: “Vicinanza e cordoglio alla famiglia”

“Oggi la Comunità di Vieste è stata trafitta dalla notizia di un tragico annegamento che ha spezzato una giovane vita. Ne siamo tutti profondamente scossi ed addolorati. Per la nostra comunità rappresenta un’immane tragedia. Esprimo a nome mio personale e della Città la più profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia” – questa è la nota stampa diffusa dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

Al momento gli inquirenti stanno cercando di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si pensa che i tre bambini stessero nuotando per raggiungere il vicino faro, ma si tratta di una circostanza tutta da chiarire con precisione. I tre bimbi risiedevano tutti a Vieste. Le loro generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, neanche quelle della vittima.

Nelle prossime ore non è escluso che si possano conoscere ulteriori dettagli su questa assurda tragedia che ha sconvolto la nota cittadina situata in provincia di Foggia. Vieste è infatti una delle mete turistiche più gettonate della Puglia e nota anche a livello internazionale. Un dramma che spezza davvero il cuore.