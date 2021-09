Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 17 che conduce da Foggia a Lucera, in Puglia. Per cause tutte ancora in corso di accertamento, infatti, un’auto e una bicicletta sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato il ciclista che viaggiava sulla due ruote, un cittadino straniero, che stava raggiungendo il posto di lavoro. L’impatto con il veicolo non ha lasciato scampo al malcapitato, che è stato sbalzato giù nella cunetta ed è morto.

L’impatto con il suolo gli ha provocato ferite molto serie. L’auto che lo ha investito non si è fermata e ha proseguito la sua corsa. Adesso in tutto il foggiano le forze dell’ordine stanno dando la caccia al responsabile. Il corpo del poveretto è stato prelevato dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 e agli uomini della Polizia Stradale. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri per gestire la viabilità. Le generalità della vittima non sono state rese ancora note.

Tanti incidenti simili

Come già detto in apertura, al momento non c’è nessuna traccia dell”investitore, che è fuggito invece di prestare i dovuti soccorsi. Spetterà agli agenti della Polstrada il compito di risalire al responsabile, che non è escluso possa avere le ore contate. Tra l’altro non è il primo incidente del genere che si verifica su quella strada.

Sempre sulla Statale 17 poche settimane addietro si verificò un incidente analogo e a perdere la vita fu un altro ciclista. In quell’occasione a perdere la vita fu un cittadino 76enne originario di Lucera, un geometra in pensione. Il suo corpo fu notato da alcuni automobilisti che lanciarono l’allarme.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto stamane nel foggiano. Le forze dell’ordine continuano ad indagare per risalire al responsabile e cercare di ricostruire nel dettaglio che cosa è successo sulla Statale 17. Sotto shock la comunità di Lucera.