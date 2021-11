Un terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri 18 novembre a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, dove una Vespa e un camion si sono scontrati frontalmente. Il motociclo era condotto da un ragazzo di 16 anni, Vittorio Marini. Ad avere la peggio è stato proprio il minore. L’impatto con il mezzo pesante è stato devastante, tanto che Marini è morto praticamente sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Il dramma è avvenuto lungo la provinciale 30. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri. Saranno gli inquirenti a stabilire le esatte cause che hanno portato all’incidente. Vittorio era molto conosicuto a San Paolo di Civitate. La notizia del suo decesso ha destato sconcerto in tutta la cittadina foggiana. A San Paolo di Civitate è lutto cittadino.

Annullati gli eventi per sabato prossimo

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha fatto sapere di aver annullato tutti gli eventi previsti in città per sabato prossimo 20 novembre. “Era un ragazzo semplice, bello, forte, gioioso e buono” – così ha scritto l’amministrazione comunale della cittadina foggiana, che si stringe al dolore dei famigliari.

“L’intera comunità scolastica piange il nostro amato studente Vittorio. Ci stringiamo tutti, con immensa tristezza, attorno al dolore della famiglia Marini” – questo è invece il commento dell’istituto Minuziano Di Sangri-Aliberti di San Severo, scuola che era appunto frequentata dal giovane ragazzo deceduto.

Una strage senza fine quella sullle strade della Puglia. Alcuni giorni fa un dramma simile scosse la comunità di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, dove a perdere la vita fu una ragazza di 25 anni, Ilaria Morleo. La giovane tornava da Cellino San Marco dove era andata a lavoro e, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, perse il controllo della sua Citroen C3 sulla provinciale che da Mesagne conduce a Torre Santa Susanna andando a sbattere violentement contro un albero di ulivo.