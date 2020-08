Foggia: 55 secondi per rubare un auto, è record

I furti di automobili sono, ormai, all’ordine del giorno. Per rubare una automobile, non è solo necessario essere scaltri e sapersela cavare, senza farsi beccare, ma risulta anche importante essere rapidi in modo da non destare sospetti ed evitare guai con la polizia. Alcuni malviventi hanno tentato di rubare una automobile in pochissimo tempo stabilendo così un vero e proprio record. Ecco come sono andati i fatti.

A Foggia, sono stati sufficienti soltanto 55 secondi, ovvero meno di un minuto, per compiere il furto di una vettura. Il fatto non è recente, ma avvenuto l’11settembre 2019 quando, nel parcheggio di un grande centro commerciale del capoluogo pugliese, l’uomo scende dalla macchina con una spranga e, in pochissimo tempo, s’intrufola nel veicolo dal finestrino riuscendo a manomettere il quadro e accendere il motore e farla partire, portando così a termine con successo il colpo.

Il reato compiuto in tempi record dai due malviventi in tempi record è ripreso dalle telecamere di sicurezza che li stanano. I due ladri sono giunti a bordo dell’auto quando l’orologio del parcheggio del centro commerciale segnava le 18:34 e 15 secondi. L’altro complice che è rimasto in macchina, per tutto il tempo, lo copre e posiziona la propria vettura di fronte in modo che nessuno s’insospettisca.

Un furto compiuto dai due malviventi, non solo con destrezza e bravura, ma anche con grande celerità. Il video è diventato virale con commenti e like da parte di vari utenti. Nel frattempo, in quel momento, passavano tantissimi automobilisti impossibilitati ad accorgersi di quanto stesse accadendo e del reato che stavano compiendo.

Un furto avvenuto in tempi record e degna del film “Fuori in 60 secondi” con protagonista Nicholas Cage che, in 60 secondi, appunto, riusciva a rubare una vettura. I ladri, protagonisti di questo reato, sono stati nettamente migliori e molto più rapidi della sopra citata pellicola.