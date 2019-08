Fiumicino: cadono al suolo frammenti del Boeing 787 in volo. Danni alle auto

Una storia alquanto bizzarra è quella accaduta a Fiumicino, in provincia di Roma. Un aereo della compagnia Norwegian era decollato da poco tempo dall’aeroporto “Leonardo Da Vinci” quando, ad un certo punto, durante un atterraggio di emergenza, l’aereo ha iniziato a perdere pezzi.

Alcuni frammenti di esso sono finiti su tetti e automobili e per fortuna non sono stati registrati feriti. L’unico danno è stato riscontrato da alcune auto, in quanto alcuni vetri sono stati letteralmente frantumati, visto che i frammenti hanno comunque subito l’effetto della forza di gravità che imprime un’accelerazione verso il suolo.

Frammenti aereo sulle auto: vetri frantumati

L’aereo in questione è uno dei più famosi: si tratta del Boeing 787 ed era quello destinato all’aeroporto di Los Angeles. I passeggeri a bordo erano 298 e, dopo un problema tecnico al motore, è tornato indietro, in quanto impossibilitato nel continuare il volo: sarebbe dovuto volare diverse ore non in perfetta forma, il che non è per niente sicuro per i passeggeri e il personale di volo.

A quel punto, nel tentare l’atterraggio di emergenza, l’aereo ha iniziato a perdere pezzi e alcuni di essi erano grandi anche 5 centimetri. Per fortuna, e per bravura dei piloti, l’atterraggio è avvenuto in maniera completamente sicura e senza alcun problema. Al momento, è stata aperta un’inchiesta e sulla pista di atterraggio già erano pronti vigili urbani, carabinieri e polizia di stato.

Alcuni testimoni, che stavano sulla terraferma, nel momento in cui l’aereo ha perso frammenti, hanno commentato l’accaduto sui social network. Su Facebook, infatti, è stato pubblicato un post che riporta. testuali parole: “Abito dove è successo. Per poco cecava un occhio a mia nipote. Sono passati vicinissimi, lei si è accorta in tempo che stavano arrivando i frammenti. Per fortuna non ci sono feriti ma molti danneggiamenti di auto”. Un’altra testimonianza ha confermato che in poco tempo è iniziata a diffondersi la paura, perché ci sarebbe potuto scappare il morto.