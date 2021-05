Firenze: partorisce il giorno prima della laurea e discute la tesi dall’ospedale

La Asl Toscana Centro ha voluto rendere pubblica la storia di Lucia, neomamma 37enne che si è trovata a dover discutere la tesi di laurea dall’ospedale il giorno successivo al parto del suo bambino. La bellissima vicenda si è svolta a Firenze nell’ospedale San Giovanni di Dio, che tutti conoscono però come Torregalli dal nome del Castello di Torre Galli accanto al quale sorge.

La nascita del piccolo Riccardo era prevista per il 26 maggio circa, ma il bambino ha avuto fretta di nascere ed è arrivato prima, nascendo a sorpresa il 18 maggio. Un anticipo che ha rischiato di sconvolgere i piani di mamma Lucia, la cui discussione della tesi di laurea in scienze dell’educazione e formazione era prevista per il 19 maggio.

La neo mamma non si è persa d’animo, e sostenuta da tutto il personale del reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio, si è vestita, truccata e presentata per discutere la tesi in videoconferenza nell’aula riunioni del San Giovanni di Dio, messa a sua disposizione per l’occasione dalla direzione di presidio. Una discussione che ha lasciato col fiato sospeso un intero reparto, che ha poi festeggiato la laurea conseguita insieme Lucia e ad il piccolo Riccardo.

“Dedico al mio bimbo tutto quanto è successo“, ha commentato la donna, “perché è un messaggio per lui ad avere determinazione nella vita nel raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo“. La 37enne ha lasciato oggi l’ospedale fiorentino con un bambino ed una laurea in più rispetto al momento del suo ricovero.

Lucia è stata sorpresa dal marito, che si è presentato in ospedale per le sue dimissioni portandole una classica corona di alloro. Simone Naldini, direttore dell’ospedale Torregalli, ha commentato: “Siamo felici di essere stati parte di questo doppio evento. Alla mamma le congratulazioni di tutto il San Giovanni di Dio“.